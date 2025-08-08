sonnig22°
Die Betrügerin tischt dem Mann eine erfundene Geschichte von finanziellen Problemen auf. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE
Polizeirapport

Betrügerin bringt Rentner aus Schlieren um 25'000 Franken

08.08.2025, 11:0208.08.2025, 11:02

Eine 32-jährige Österreicherin hat einen 66-jährigen Mann aus Schlieren um 25'000 Franken gebracht. Vor rund drei Wochen nahm sie erstmals Kontakt zu ihm auf, entwickelte ein Vertrauensverhältnis und übte schliesslich psychischen und emotionalen Druck auf ihn aus.

Sie erzählte ihm eine erfundene Geschichte über finanzielle Probleme und schaffte es so, insgesamt 25'000 Franken in bar von ihm zu erhalten. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, konnte die Frau verhaftet werden. Das Geld wurde sichergestellt. (sda)

