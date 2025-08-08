sonnig22°
Bergunfall am Mönch im Kanton Wallis fordert Todesopfer

Mönch
Der Mönch liegt im Kanton Wallis und im Kanton Bern.Bild: kantonspolizei bern
08.08.2025, 11:2408.08.2025, 11:24

In der Walliser Gemeinde Fieschertal sind am Mittwochmittag beim Abstieg vom Mönch zwei Personen mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Mann kam dabei ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt.

Die Verunfallten befanden sich gemäss ersten Erkenntnissen in einer Zweierseilschaft im Abstieg, wie die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Wallis am Freitag mitteilten. Dabei stürzten sie aus noch zu klärenden Gründen im unteren Bereich der Normalroute ab.

Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen Spanier mit Wohnsitz in Spanien. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Helikopter der Air-Glaciers in ein Spital geflogen.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Untersuchungen. (sda)

