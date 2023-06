Polizeirapport

Suche nach im Bodensee vermissten Jugendlichen wird eingestellt

Die Suche nach einem seit Sonntagabend im Bodensee bei Altenrhein SG vermissten 14-jährigen Jugendlichen wird am fünften Tag eingestellt. Auch der Einsatz von Wassersuchhunden aus Deutschland brachte am Donnerstag keinen Erfolg.

Der aus der Region stammende Jugendliche befand sich am Sonntag zusammen mit seinem Vater und einem Kollegen des Vaters auf einem Segelschiff auf dem Bodensee. Vor Altenrhein stieg er zum Baden ins Wasser. Dabei wurde er weggetrieben, so dass die Personen auf dem Schiff ihn aus den Augen verloren.

Bei der Suchaktion am Sonntagabend standen ein Grossaufgebot von Polizei, Seerettung, Polizeitauchern und ein Rega-Helikopter im Einsatz. Die Suche wurde beim Eindunkeln unterbrochen.

Sonarschiff eingesetzt

In den Tagen darauf setzten die Einsatzkräfte die Suche fort. Beteiligt waren weiterhin Polizeitaucher und Drohnenpiloten, dazu Helikopter sowie ein Sonarschiff der Kantonspolizei Zürich. Stets blieb die Suche ergebnislos.

Daran änderte sich auch am Donnerstag nichts, als für einen weiteren Anlauf speziell trainierte Hunde aus Deutschland eingesetzt wurden. Von einem Boot aus suchten sie vergeblich nach dem 14-Jährigen.

Sämtliche Suchmöglichkeiten «im und am Wasser sowie aus der Luft» seien ausgeschöpft worden, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Die aktive Suche sei am Donnerstagabend in Absprache mit den Angehörigen eingestellt worden. (sda)