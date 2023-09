Polizeirapport

17-jähriger Dieb in Wittenbach SG in flagranti erwischt

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Freitag in Wittenbach SG einen jungen Dieb in flagranti erwischt. Der 17-Jährige dürfte für mehrere Delikte in der Gemeinde verantwortlich sein.

Die Patrouille habe um 7.45 Uhr einen 17-jährigen Algerier dabei beobachtet, wie er gerade ein unverschlossenes Auto an der Böhlstrasse durchsuchte. Das teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit. Daraufhin habe der Jugendliche festgenommen werden können.

In Einfamilienhaus eingedrungen

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 17-jährige Asylbewerber in der Nacht auf Freitag in Wittenbach mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen begangen haben. Dabei erbeutete er demnach Bargeld und verschiedene Wertgegenstände.

Ausserdem schlich er in ein Einfamilienhaus ein und entwendete daraus ein Portemonnaie mit Bargeld. Als er dabei von den Bewohnern überrascht wurde, konnte er flüchten.

Erste Abklärungen förderten laut Mitteilung weiteres Deliktsgut in der Höhe von mehreren tausend Franken zutage, welches mit dem festgenommenen Algerier in Verbindung gebracht werden kann. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete für den 17-Jährigen Untersuchungshaft an. Zudem würden beim Migrationsamt des Kantons St.Gallen ausländerrechtliche Massnahmen gegen ihn geprüft.

(dsc/sda)