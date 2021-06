Schweiz

Polizeirapport

87-Jähriger bei Raubüberfall in Beinwil am See AG verletzt



Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag in Beinwil am See AG einen 87-jährigen Mann überfallen und verletzt. Ein Ambulanz brachte den Schweizer ins Spital. Die Täter, eine Frau und ein Mann, erbeuteten Bargeld. Sie sind auf der Flucht.

Der Rentner hatte die Polizei nach dem Überfall kurz nach 12.00 Uhr selbst informiert. Er sei soeben von zwei Unbekannten überfallen und benötige Hilfe, informierte der Mann die Polizei.

Die ausgerückten Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei trafen vor Ort den blutüberströmten Mann an, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.

Bei der Täterschaft handelte es sich gemäss Angaben des Opfers um einen Mann und eine Frau. Beide hätten Schweizerdeutsch gesprochen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)

