Im Naherholungsgebiet Les Îles in Sitten wurde eine tote Frau geborgen. Bild: Polizei Wallis

Polizeirapport

Leblose Frau aus Weiher in Sitten geborgen

Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag im Naherholungsgebiet Les Îles in Sitten eine leblose Frau aus einem der beiden dortigen Seen geborgen. Dritte hatten die Polizei am Montag alarmiert, nachdem sie am Gewässer verlassene persönliche Gegenstände gefunden hatten.

Nach der Meldung gegen 21 Uhr leitete die Kantonspolizei am Montag eine Suchaktion ein, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dazu gehörten Suchspezialisten, ein Boot und eine Drohne. Kurz vor 16 Uhr am Dienstagnachmittag fanden Taucher der Kantonspolizeien Wallis und Freiburg den Körper der Frau in 35 Metern Tiefe.

Nach Polizeiangaben verschwand die bis am Mittwoch nicht identifizierte Frau zwischen Sonntag und Montag. Ersten Ermittlungen zufolge war sie auf eine Krücke angewiesen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. In Les Îles nahe der Rhone liegen ein Campingplatz, Restaurants und zwei Seen. Das Gelände gehört der Burgergemeinde Sitten.

(hah/sda)