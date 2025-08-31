Mann nach Streit in St.Galler Nachtclub schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist es in einem Nachtclub an der hinteren Poststrasse in St. Gallen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 29-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte von Stadt- und Kantonspolizei sowie der Rettungsdienst einen 29-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen angetroffen, hiess es im Communiqué. Dieser wies schwere Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich auf, die mutmasslich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Er wurde nach erster medizinischer Versorgung umgehend ins Spital überführt.

Die drei mutmasslich involvierten Schweizer Staatsangehörigen im Alter von 17, 23 und 26 Jahren entfernten sich zunächst vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angehalten und festgenommen werden, wie es weiter hiess.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (sda)