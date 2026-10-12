Polizeirapport

Emmen (LU): Autofahrer rast mit 100 km/h durch 30er-Zone

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein Autofahrer mit 100 km/h auf der Haldenstrasse in Emmenbrücke, obwohl dort nur 30 km/h erlaubt sind. Der Fahrer konnte im Nachhinein durch die Luzerner Polizei ermittelt werden.

Dem 24-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen. Die Übertretung der Höchstgeschwindigkeit erfüllt den Rasertatbestand. Der Fahrer wird wegen grober Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamtes darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.

(pem)