Polizeirapport

Französische Polizei stoppt Raser aus der Schweiz mit Tempo 312

Eine Polizeistreife in Frankreich hat einen Porsche-Fahrer mit 312 Kilometern pro Stunde auf einer Autobahn südöstlich von Genf geblitzt, auf der ein Tempolimit von 130 gilt. Laut einem französischen Medienbericht stammt der Raser aus der Schweiz.

Bei der Geschwindigkeit habe der Fahrer mitten im übrigen Verkehr 87 Meter pro Sekunde zurückgelegt, teilte die Polizei im französischen Département Haute-Savoie (Hochsavoyen) mit.

«Leichtsinn? Adrenalinsucht? Das spielt keine Rolle. Die Folgen sind jedenfalls sehr real», meinte die Polizei. Der aus dem Ausland stammende Fahrer habe seinen Führerschein abgeben müssen, eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro bezahlen müssen und sein Wagen sei abgeschleppt worden. Die Strasse sei «keine Rennstrecke».

Es handle sich um einen der schlimmsten jemals in Frankreich gemessenen Tempoverstösse, berichteten französische Medien. So etwas hätten sie noch nie gesehen, sagten die Beamten demnach. Der Raser, der nach einem Bericht des Senders Ici aus der angrenzenden Schweiz kommt, wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Ihm drohen drei Monate Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 3750 Euro. (hkl/sda/dpa)