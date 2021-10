14-Jährige verwüsten Primarschule in Freiburg – Sachschaden über CHF 100'000

In einer Freiburger Primarschule haben zwei Schüler einen Sachschaden angerichtet, der von der Polizei auf über 100'000 Franken geschätzt wird. Die beiden Schüler verwüsteten das Bastelzimmer und ein Klassenzimmer.

Dort warfen sie das Mobiliar auf den Boden, strichen Farbe an die Wände und versahen diese mit beleidigenden Aufschriften, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Ins Schulgebäude im Vignettaz-Quartier drangen sie ein, während dieses umgebaut wurde.

Auch für mehrere Schäden an parkierten Fahrzeugen in zwei Freiburger Quartieren werden die beiden 14-Jährigen verantwortlich gemacht. Bei den Schäden an den Fahrzeugen handelt es sich um zerstochene Reifen oder Kratzer an Blech oder Zweirad-Rahmen. (sda)

Die beiden in der Region wohnhaften Jugendlichen haben laut der Mitteilung die Vorwürfe gestanden und werden nun beim Jugendgericht angezeigt. Mehrere Strafanzeigen gingen ein. (sda)