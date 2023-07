Polizeirapport

Velofahrer findet in Weinfelden verletzten Bussard – und packt ihn in seinen Rucksack

Da fährst du durch das schöne Weinfelden im Kanton Thurgau und findest plötzlich einen verletzten Mäusebussard auf der Strasse. Was ist zu tun? Am Mittwoch war ein englischsprechender Mann von dieser Frage sichtlich überfordert. Er packte den Vogel in seinen Rucksack und fuhr ihn damit zum nächsten Polizeiposten.

Die Beamten vor Ort zeigten sich ob der Abgabe ebenfalls überrascht: «Auf einem Polizeiposten kann man ja einiges abgeben. Ein gefundenes Portemonnaie zum Beispiel, eine nicht mehr benötigte Waffe oder natürlich auch einen Sack Gipfeli kurz vor dem Znüni», so die Kantonspolizei Thurgau auf Facebook.

Und weiter: «Als er seinen Rucksack öffnete, schaute dort nämlich ein Mäusebussard heraus!» Der Mann habe um Hilfe gebeten, er wisse nicht, was er mit dem Vogel machen soll. Die Polizei nahm ihn deshalb entgegen und brachte ihn in eine Tierpraxis. Dort wird er nun versorgt.

Was wäre zu tun?

Falls dir ähnliches passieren sollte und du einen verletzten Vogel auf dem Boden vorfindest, so gehst du laut Birdlife richtig mit der Situation um: