Polizeirapport

Polizeieinsatz: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hünibach BE

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen BE) gesprengt. Die Kantonspolizei Bern bestätigte einen Bericht von «20 Minuten».

Wegen des laufenden Polizeieinsatzes war der Verkehr am rechten Thunerseeufer am Montagvormittag noch beeinträchtigt, wie ein Sprecher sagte. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Am Wochenende hatten Unbekannte bereits einen Geldautomaten in Rossens FR gesprengt und anschliessend die Flucht ergriffen. Nur kurz danach hatten Unbekannte versucht, in Montagny-près-Yverdon VD ebenfalls einen Bankomaten auszurauben. (sda)