Inhaftierter stirbt in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies – Untersuchung eingeleitet

Blick auf die JVA Pöschwies. (Archivbild, 2017) Bild: KEYSTONE

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ist am Samstagmittag ein Inhaftierter reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos.

Ein aufgebotener Arzt konnte nur noch den Tod des 41-jährigen Mannes feststellen, wie die Zürcher Justizdirektion am Montag mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich habe die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. (sda)