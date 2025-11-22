Eine Postfiliale (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Wettingen: Täter nach Post-Raub auf Flucht – Polizei fahndet bisher erfolglos

Am Freitag wurde die Postfiliale überfallen. Der Täter flüchtete mit Bargeld, die Polizei konnte den Mann bis jetzt nicht finden.

Kurz nach 16:30 Uhr hat ein unbekannter Mann die Postfiliale in Wettingen überfallen. Der Mann war mit einer Pistole bewaffnet und forderte von einem Angestellten Geld. Danach flüchtete der Mann mit einer unbekannten Menge Bargeld, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Die Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen, konnte jedoch bisher noch keinen Erfolg erzielen. Der Täter wird mit einer Grösse zwischen 185 und 190 cm und ungefähr zwischen 25 und 35 Jahren beschrieben. Er trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Schal sowie schwarze Hosen und eine schwarze Jacke. Bei der Tat hatte er eine braune Papiertüte dabei.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas zur Tat aussagen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel. 062 835 81 81 / strukturdelikte.kripo@kapo.ag.ch ). (jbl) (aargauerzeitung.ch)