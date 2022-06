75-jähriger Gleitschirmpilot in Graubünden tödlich verunglückt

Ein 75-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstag im Kanton Graubünden oberhalb von Tschlin tödlich verunglückt. Er war mit seinen Kollegen in Österreich gestartet und verunfallte dann am Muttler auf dem Gemeindegebiet von Valsot.

Die Gruppe teilte sich während des Streckenfluges im Gebiet Unterengadin auf, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Der Verunfallte sei dabei mit einem zweiten Piloten hoch über Tschlin im Bereich des Muttlers geflogen. Plötzlich habe der zweite Pilot den Gleitschirm seines Kollegen in einer steil abfallenden Bergflanke südlich des Muttlers entdeckt.

Noch in der Luft habe der Kollege die Rettung alarmiert. Die Rega-Crew sei mit dem Rettungsspezialisten Helikopter der Alpinen Rettung Graubünden ausgerückt und habe den Piloten orten können. Allerdings habe die Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die Kantonspolizei Graubünden kläre zusammen mit der Bundesanwaltschaft, die für Flugunfälle zuständig ist, die genauen Umstände ab. (sda)