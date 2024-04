Polizeirapport

Mann überfällt Volg in Windisch AG und flüchtet

Ein unbekannter Täter hat am Samstag den Volg-Laden in Windisch AG überfallen. Der Mann bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Pistole. Ohne Geld flüchtete er danach in unbekannte Richtung.

Der Überfall ereignete sich am Samstag um 18.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Demnach betrat ein Mann mit Sturmhaube den Laden und bedrohte den Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe, um an Geld zu kommen. Ohne Beute sei er danach in unbekannte Richtung geflüchtet, hiess es in der Medienmitteilung weiter.

Die Kantonspolizei Aargau habe umgehend mehrere Patrouillen aufgeboten sowie die Stadtpolizeien Brugg und Baden bei der Fahndung miteinbezogen. Trotzdem habe der Tatverdächtige nicht angehalten werden können. Die Polizei sucht nach Zeugen. (sda)