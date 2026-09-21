Polizeirapport

Vermisste 21-Jährige bei Vilters SG leblos aufgefunden

Eine seit Tagen vermisste 21-Jährige ist in Vilters SG leblos aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, da es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt.

Die Frau sei nach intensiver Suche kurz nach 16.00 Uhr im abschüssigen Gelände im Raum Vilters von Rettungskräften leblos entdeckt worden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Montagabend mit. Sie galt seit vergangenem Mittwoch als vermisst.

Hinweise auf Dritteinwirkung gibt es laut der Polizei nicht. An der Suche beteiligten sich neben der Kantonspolizei auch die Alpine Rettung Ostschweiz mit Diensthunden sowie die Rega. (hkl/sda)