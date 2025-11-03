Elf tote Hunde in Zürcher Hundepension gefunden – Polizei vermutet Vergiftung

In einer Hundepension im Bezirk Uster im Kanton Zürich sind elf Hunde gestorben. Die Todesursache ist noch unklar, die Polizei vermutet aber eine Vergiftung.

Die Polizei rückte aus, nachdem ein Hundebesitzer am Freitag den Tod seines Hundes in der Pension gemeldet hatte. Die Abklärungen vor Ort zeigten schliesslich, dass elf Hunde gestorben waren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ein weiterer Hund, der Vergiftungssymptome zeigte, überlebte.

Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, waren alle Hunde für Ferien in dieser Pension. Woher die Vergiftung gekommen sein könnte, ist noch unklar. Ein Labor führt nun mit übergebenen Proben eine toxikologische Untersuchung durch. (sda)