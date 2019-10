Schweiz

Polizeirapport

Basel: Türsteher einer Bar niedergestochen und schwer verletzt



Türsteher einer Basler Bar niedergestochen und schwer verletzt – Täter geflüchtet

Bei einem Streit in einer Basler Bar ist in der Nacht auf Montag ein 36-jähriger Türsteher niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete. Der Hintergrund des Streits ist unklar, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie sucht Zeugen.

Screenshot: Google street view

Gemäss ersten Ermittlungen gab es in der Bar «La Perla» an der Sperrstrasse Probleme mit einem Gast. Der Streit eskalierte, bis der Mann um etwa 3.15 Uhr den Türsteher mit einer Stichwaffe angriff. Der Täter flüchtete darauf in Richtung Claramatte; eine Fahndung blieb erfolglos. Das Opfer wurde ins Spital gebracht.. (sda)