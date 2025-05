Zunächst brannte ein Wohnwagen, dann zusätzlich ein Wohnhaus. bild: kantonspolizei graubünden

Polizeirapport

Feuer greift in Bonaduz GR von Wohnwagen auf Wohnhaus

Ein Wohnwagen ist in der Nacht auf Sonntag in Bonaduz GR in Flammen gestanden. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Haus über. Feuerwehrleute konnten den Brand laut einer Mitteilung der Polizei in der Folge rasch unter Kontrolle bringen.

Zum Zeitpunkt des Brandes war keine Person im Gebäude, wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei sei kurz vor 02.00 Uhr alarmiert worden.

Noch ist die Höhe des entstandenen Sachschadens nicht beziffert. bild: kantonspolizei graubünden

Die Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns sei mit 40 Einsatzkräften ausgerückt. Auch die Feuerwehr der Ems-Chemie AG habe bei den Löscharbeiten ausgeholfen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere benachbarte Gebäude sei verhindert worden, hiess es weiter.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Laut Communiqué wird die Brandursache durch die Polizei abgeklärt. (sda)