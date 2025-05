Polizeirapport

Paar bedroht Fahrgäste in Solothurner Regionalzug mit Messer

Im Regionalzug zwischen Egerkingen SO und Olten SO haben am Freitagnachmittag eine Frau und ein Mann Fahrgäste beschimpft und mit einem Messer bedroht. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb bis zum Samstagmittag erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Die Polizei habe die Ermittlungen eingeleitet und suche in diesem Zusammenhang Zeugen.

Die Frau sei circa 50-jährig, eher fester Statur und ungefähr 160 bis 170 Zentimeter gross. Sie trug eine schwarze Mütze, einen dunkelgrünen Mantel und Badeschlappen ohne Socken.

Der Mann ist circa 170 Zentimeter gross, zwischen 25 und 30 Jahren alt und hatte einen dunklen Schnurrbart. Er trug eine schwarze Mütze, eine dunkelgrüne Jacke, einen schwarzen Pullover, schwarze Hosen und blau-weiss gestreifte Badeschlappen. Beide sprachen Schweizerdeutsch. (hkl/sda)