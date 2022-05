Unbekannte greifen in Basel 18-Jährigen an und verletzen ihn

In Basel hat eine Gruppe Unbekannter am Samstagabend einen 18-Jährigen angegriffen. Der junge Mann wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden

Zum Angriff kam es am Samstag kurz nach 23.00 Uhr in der Kasernenstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Da der 18-Jährige verletzt worden sei, habe ihn die Rettung Basel-Stadt zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Gemäss bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt war der Mann von einem Unbekannten angesprochen und danach unvermittelt von weiteren Personen von hinten angegriffen worden. Die Angreifer seien danach geflüchtet.

«Einen der Beteiligten beschreibt der Geschädigte als circa 180 cm gross, Deutsch sprechend, mit langen lockigen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren und Bart. Ein Zweiter habe ebenfalls Deutsch gesprochen und ein blaues T-Shirt getragen.» quelle: Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Kantonspolizei Basel-Stadt fünf Personen, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft erliess einen Zeugenaufruf.

(dsc/sda)