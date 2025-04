Ein Zug der SBB bei der Einfahrt in den Bahnhof. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Drei Knaben werfen Gegenstände auf Bahngleise in Hägendorf SO

Die Kantonspolizei Solothurn hat drei Knaben ermittelt, die am vergangenen Wochenende in Hägendorf SO Betonplatten und Holzabsperrplatten auf Gleise der SBB gelegt haben sollen. Zwei Züge hatten die Gegenstände überfahren.

Bei den Verursachern handle es sich um drei Knaben im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mit. Sie würden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Am Samstagabend war zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr ein Betondeckel auf die Bahngleise der SBB gelegt worden. Der Deckel wurde gemäss Polizeiangaben von einem Regionalzug überfahren.

An der gleichen Stelle wurden am Sonntagnachmittag zwischen 15.15 und 15.30 Uhr zudem Holzabsperrlatten auf die Bahngleise gelegt. Diese wurden ebenfalls von einem Zug überfahren. Bei der Straftat geht es um Störung und Gefährdung des Eisenbahnverkehrs. (nib/sda)