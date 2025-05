Polizeirapport

Mann in Grindelwald bei Gartenarbeiten tödlich verletzt

Ein Mann hat sich am Dienstagmorgen in Grindelwald bei Gartenarbeiten schwer verletzt. Er verstarb später im Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Mann schwere Verbrennungen bei Arbeiten mit einem Gasabflammgerät, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Drittpersonen betreuten den Verletzten, bis in die Rettungsflugwacht mit einem Helikopter in ein Spital flog.

Dort erlag der Mann später seinen Verletzungen. Beim Verstorbenen handelte es sich um einen 69-jährigen im Kanton Bern wohnhaften Schweizer. (dab/sda)