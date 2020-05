Schweiz

Polizeirapport

Mann fällt in Bubikon ZH Baum und wird tödlich verletzt



Mann fällt in Bubikon ZH Baum und wird tödlich verletzt

Ein 54-jähriger Mann ist in Bubikon ZH am Samstag bei Waldarbeiten tödlich verletzt worden. Er wollte einen Baum fällen, der anders als geplant umstürzte und den Mann unter sich begrub.

Das Unglück ereignete sich laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei am Nachmittag in einem Waldstück in Wolfhausen. Der Mann befestigte demnach eine ferngesteuerte Seilwinde seines Fahrzeuges am Baum. Als der Mann das Seil spannte, fiel der Baum aus unbekannten Gründen nicht entlang der Zugkraft, sondern quer und begrub den Mann unter sich.

Der Waldarbeiter wurde dabei derart schwer verletzt, dass die ausgerückten Rettungsmannschaften nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Die genaue Unfallursache wird durch Spezialisten der Polizei und der Staatsanwaltschaft abgeklärt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen