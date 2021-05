Schweiz

Polizeirapport

Bünzen: Brand verwüstet ehemaliges Restaurant



Brand verwüstet ehemaliges Restaurant in Bünzen

Ein Feuer hat am Sonntag ein ehemaliges Restaurant in Bünzen AG verwüstet. Verletzt wurde niemand, das Gebäude stand im Umbau und war unbewohnt, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Brand wurde der Feuerwehr kurz vor 15.00 Uhr gemeldet. Ein Mann gab an, dass an der Dorfstrasse ein Gebäude brenne, er könne Flammen im Dachstock feststellen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Personen, welche Angaben zum Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (sda)

