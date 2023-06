Polizeirapport

Zwei Autoknacker im Wohnmobil in Staufen AG festgenommen

Der Kantonspolizei Aargau sind in der Nacht auf Montag in Staufen AG auf frischer Tat zwei mutmassliche Autoknacker ins Netz gegangen. Die beiden jungen Männer halten sich gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei illegal in der Schweiz auf.

Ein Nachbar habe um 01.20 Uhr bemerkt, dass sich die beiden Männer am auf dem Vorplatz eines Einfamilienhauses abgestellten Wohnmobil zu schaffen gemacht hätten, teilte die Kantonspolizei mit. Er habe im Innen des Wohnmobils das Licht einer Taschenlampe gesehen.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit mehreren Patrouillen an und nahm die Eindringlinge im Wohnmobil fest. Sie identifizierte einen Mann als 17-jährigen Marokkaner. Aufgrund einer Einreiseverweigerung sei er im Fahndungsregister ausgeschrieben.

Die Identität des etwa gleichaltrigen Komplizen, der mutmasslich ebenfalls aus dem Maghreb stammt, muss die Polizei noch klären. (aeg/sda)