Polizeirapport

Tötungsdelikt in Rebstein: Polizei sucht Verdächtige mit Kickboard

Nach dem Tötungsdelikt an einem 49-jährigen Mann in Rebstein SG am 12. Februar hat die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Sie interessiert sich für zwei unbekannte Personen, die um die Tatzeit mit einem Kickboard in der Nähe des Tatorts unterwegs waren.

Die beiden dürften «in dringendem Tatzusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen», teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Die gesuchten Personen sollen zur fraglichen Zeit auf der Staatsstrasse in Richtung des Tatorts an der Gröblistrasse unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf weitere Hinweise zur Täterschaft. Das Opfer war am 13. Februar, dem Morgen nach der Tat, von einem Passanten tot auf dem Vorplatz der Gewerbeliegenschaft gefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass der Fundort der Leiche auch der Tatort war.

Der getötete 49-jährige Schweizer war der Polizei bekannt. Er dürfte vor der Tat mit einem Velo unterwegs gewesen sein. Das Velo lag später auf dem Vorplatz. Die Polizei konnte inzwischen auch den Tatzeitpunkt näher einschränken: Der Mann dürfte am Sonntagabend, 12. Februar, zwischen 20 und 22 Uhr gestorben sein.

Aufgrund der Situation am Tatort war für die Polizei klar, dass der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben sein musste. Auf welche Weise das Opfer getötet wurde, gab die Polizei bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen weiter.

(yam/sda)