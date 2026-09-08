Polizeirapport

Chauffeur übersieht Auto: Frau (25) bei schwerem Unfall auf A4 verletzt

Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag auf der A4 in Hünenberg ZG auf ein Auto gekippt. Dessen Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Dienstag wechselte der 46-jährige Chauffeur kurz nach 16 Uhr zwischen Rütihof und Cham die Fahrspur. Sein Lastwagen kollidierte dabei mit einem Auto. Dieses hatte er nach derzeitigen Erkenntnissen übersehen.

Die beiden Fahrzeuge gerieten durch den Aufprall ins Schleudern und drehten sich um die eigene Achse, wie die Strafuntersuchungsbehörden mitteilten. Schliesslich kippte der Lastwagen auf das Auto und kam auf diesem liegend zum Stillstand.

Bei der Kollision gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern. Bild: Zuger Polizei

Die 25 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt und von der Alpine Air Amublance in ein ausserkantonales Spital überführt. Die Bergung der Frau war gemäss Darstellung der Strafuntersuchungsbehörden aufwendig. Zuerst wurde der Lastwagen mit Hilfe eines Krans entladen und dann angehoben. Erst dann konnte die in ihrem Auto eingeklemmte Frau aus dem Wrack befreit werden.

Die Frau musste im Auto ausharren, bis der Lastwagen entladen war. Bild: Zuger Polizei

Der Chauffeur konnte seinen Lastwagen selbst verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen hospitalisiert.

Die Frau musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Bild: Zuger Polizei

Die genaue Unfallursache sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, hiess es in der Mitteilung. Der kriminaltechnische Dienst und die Verkehrspolizei hätten vor Ort Spuren gesichert und die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Die Autobahn Richtung Zürich war wegen des Unfalls sechs Stunden gesperrt. (sda)