Polizeirapport

Mutmasslicher Einbrecher in Arlesheim kurz nach Tat festgesetzt

Polizeikorps aus Solothurn und Basel-Landschaft haben am Samstag in Arlesheim einen Mann festgesetzt, der mutmasslich vorgängig in Dornach einen Einbruch in eine Eigentumswohnung verübt hatte.

Der Einbruch in eine Eigentumswohnung eines Mehrfamilienhauses fand laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn gegen 7.40 Uhr statt. Die Polizei war informiert worden, dass der mutmassliche Täter soeben aus dem Tatobjekt in Richtung Bahnhof geflüchtet sei.

Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn und der Polizei Basel-Landschaft leiteten in der Folge umgehend eine Fahndung ein, die in der Folge zur erfolgreichen Anhaltung des mutmasslichen Einbrechers führte. Der Mann, dessen Identität noch geklärt werden muss, führte mutmassliches Deliktsgut bei sich. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (sda)