Schweiz

Polizeirapport

Crash auf der A1 bei Attikon ZH: 10 Autos in Unfall verwickelt



Zehn Fahrzeuge in Unfall auf A1 bei Attikon ZH verwickelt

Zehn Fahrzeuge sind am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn A1 in der Nähe von Attikon bei Wiesendangen miteinander kollidiert. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag sagte.

Mehr Informationen folgen

(sda)