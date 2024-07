Polizeirapport

Schweizer und Franzose sterben bei Flugzeugabsturz in Frankreich

Ein Schweizer und ein Franzose sind beim Absturz eines Segelflugzeugs in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Das Flugzeug galt seit Mittwoch vermisst. Sein Wrack mit den beiden Leichen wurde am Freitag auf einer Höhe von 2806 Metern über Meer auf dem Gemeindegebiet von Vars (F) gefunden.

Das Segelflugzeug war am Mittwoch vom Flugplatz Aspres sur Buëch im Departement Hautes-Alpes im Südosten des Landes nahe der italienisch-französischen Grenze gestartet, wie die Staatsanwaltschaft der Präfektur Gap am Samstag mitteilte. Der 45-jährige französische Pilot und sein 58-jähriger Schweizer Passagier machten in der Region Ferien.

Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP wurde das Flugzeug am Mittwoch gegen 22 Uhr als vermisst gemeldet. Am Freitag gegen 15.30 Uhr wurde es im Val d'Escreins in Vars gefunden. Die Absturzursache war am Samstag nicht bekannt. Die Gendarmerie des Departements Hautes-Alpes und die Flugunfallbehörde nahmen Ermittlungen auf.

(dsc/sda)