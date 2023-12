Polizeirapport

14 Personen im Laderaum: Urner Polizei stoppt Lieferwagen

Die Kantonspolizei Uri hat am Freitag in Flüelen einen Lieferwagen mit 14 Personen im Laderaum gestoppt. Der Transporter, der sich schon in Norditalien einer Polizeikontrolle entzogen hatte, war zuvor von mehreren Polizeiautos verfolgt worden.

Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Lieferwagen in Flüelen bei einem Schiffsanlegesteg angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte die Kantonspolizei Uri fest, dass sich im Ladebereich des Transporters 14 Personen mit mutmasslich syrischer Staatsangehörigkeit aufhielten. Alle Personen befinden sich in Polizeigewahrsam.

(sda)