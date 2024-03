Polizeirapport

Zugausfälle zwischen La Chaux-de-Fonds und Biel – wegen umgestürztem Baum

Der Zugverkehr zwischen Biel BE und La Chaux-de-Fonds NE ist am Samstagmorgen bis am Nachmittag unterbrochen gewesen. Grund dafür war ein Baum, der auf die Gleise stürzte.

Der umgestürzte Baum in Renan BE brachte den Bahnverkehr kurz vor acht Uhr zum Stillstand, wie SBB-Sprecher Frédéric Revaz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Man habe die Gleise räumen und die Fahrleitung reparieren müssen.

Die Wiederaufnahme des Verkehrs war zunächst für den Mittag angekündigt worden. Auf den Linien RE4 und R41 fielen alle Züge aus. Reisende zwischen Biel und La Chaux-de-Fonds mussten über Neuenburg fahren.

(dsc/sda)