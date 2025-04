Polizeirapport

Töfffahrer verletzt sich bei Sturz in Bülach schwer

Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Bülach beim Einbiegen in eine Strasse gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshelikopter ins Spital. Weshalb er zu Fall kam, war ungeklärt.

Der Töff am Unfallort. Bild: Kapo Zürich

Die Kantonspolizei geht der Unfallursache zusammen mit der Staatsanwaltschaft nach, wie sie mitteilte. Die Schaffhauserstrasse war am Unfallort in beiden Fahrtrichtung für mehrere Stunden gesperrt. (sda)