Polizeirapport

72-Jährige oberhalb von Leukerbad tödlich verunglückt

Blick auf Leukerbad (Symbolbild). Bild: keystone

Eine 72-jährige Rumänin mit Wohnsitz in Spanien ist am Sonntag auf der Flüealp oberhalb von Leukerbad VS tödlich verunglückt. Die Frau stürzte auf abschüssigem Gelände ab.

Die Verunglückte befand sich am Sonntag gegen 19 Uhr mit ihrer Familie, die mit Bienenarbeiten beschäftigt war, auf der Alp. Nachdem sie sich vom Bienenhaus entfernt hatte, stürzte sie etwa 80 Meter in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)