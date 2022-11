Polizeirapport

22-Jähriger nach Überfall auf Frau in Sulz verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag in Winterthur einen 22-jährigen Schweizer verhaftet. Er soll vor einer Woche eine 63-jährige Spaziergängerin in Sulz (Gemeinde Rickenbach) überfallen und schwer verletzt haben.

Der mutmassliche Täter zerrte die Frau in ein Feld und fügte ihr schwere Verletzungen am ganzen Körper zu, bevor er sie reglos liegen liess. Eine Passantin hatte die Verletzte dann entdeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen die Hintergründe des Gewaltdelikts, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. (sda)