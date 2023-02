Polizeirapport

Sechs Männer nach Diebstählen und Einbrüchen festgenommen

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Wochenende sechs mutmassliche Diebe und Einbrecher festnehmen können. In Altstätten sollen drei Männer sieben Diebstähle in Autos, Zügen und öffentlichen Bussen begangen haben.

Gefasst wurden die drei Männer algerischer Abstammung nach einem gemeldeten Diebstahlversuch in einem öffentlich Bus. Bei der Kontrolle der Männer sei diverses Deliktsgut zum Vorschein gekommen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mit. Die Diebe seien mutmasslich für weitere sechs Tatbestände im Raum Altstätten und Oberriet verantwortlich.

Auch in Wangs und Sargans kam es am Wochenende zu Diebstahlversuchen. In Wangs schlug nach Angaben der Polizei ein 37-jähriger Schweizer in einer Tiefgarage eine Autoscheibe ein. Aufgrund eines Hinweises habe er festgenommen werden können.

In Sargans wurden zwei Männer marokkanischer Herkunft nach einem Autoeinbruch festgenommen. Gemäss Angaben der Polizei wird der jüngere der beiden weiterer Diebstähle im Kanton St. Gallen verdächtigt, und zwar im Raum Goldach, Rheineck und St. Gallen. (sda)