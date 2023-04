Falsche Polizisten tappen in Inwil in Falle der richtigen Polizei

Polizeirapport

Falsche Polizisten tappen in Inwil (LU) in Falle der richtigen Polizei

Zwei falsche Polizisten sind in Inwil LU festgenommen worden, nachdem sie ein Ehepaar zu einer Geldübergabe gedrängt hatten. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer stammen aus der Türkei und befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Die beiden mutmasslichen Betrüger meldeten sich Ende März telefonisch bei einem Ehepaar. Sie gaben sich als Polizisten aus, erzählten eine erfundene Geschichte und wiesen ihre Opfer an, der Polizei einen hohen Bargeldbetrag auszuhändigen.

Das Ehepaar fiel auf die Betrugsmasche aber nicht hinein und informierte die Polizei. Diese habe die Männer nach einer fingierten Geldübergabe festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. So klärt die Staatsanwaltschaft Emmen die Rolle der Festgenommenen in dem Betrugsversuch. Offen ist derzeit auch noch, ob die Männer an weiteren kriminellen Handlungen beteiligt waren.

(yam/sda)