Polizeirapport

Tote Frau in Wohnung in Sursee LU: Behörden beantragen U-Haft für Partner

(Symbolbild). Bild: keystone

Bei der mutmasslich gewaltsam getöteten Frau, die in einer Wohnung in Sursee LU aufgefunden worden ist, handelt es sich um eine 57-jährige Schweizerin. Für ihren Lebenspartner, einen 49-jährigen Schweizer, hat die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Dies sagte Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wie die Behörde am Montag mitgeteilt hatte, wurde die Frau am Samstag tot in einer Wohnung in Sursee vorgefunden. Die Polizei nahm vor Ort ihren Lebenspartner fest.

Die Ermittler gehen aufgrund der Fundsituation von einem Tötungsdelikt aus, wie es in der Mitteilung hiess. Zur Art der Verletzungen der Frau machte Kopp keine Angaben. Die Todesursache werde vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich abgeklärt, sagte er. (sda)