Polizeirapport

Protzende Autofahrer nach Kontrollen in Mels und Buchs angezeigt

Nach technischen Verkehrskontrollen am Samstagabend in Mels und Buchs im Kanton St. Gallen sind sechs Fahrzeuglenkende bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Die Kantonspolizei schrieb von «protzenden Autofahrern».

Gegen sechs Autofahrer wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen Anzeige erstattet. (Symbolbild) bild: kantonspolizei st.gallen

Im Rahmen der gründlichen Überprüfungen seien diverse Widerhandlungen festgestellt worden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit. Zu den Hauptverstössen gehörten laut Polizeiangaben unzulässige technische Abänderungen an den Fahrzeugen, das Verursachen von vermeidbarem Lärm sowie Ablenkungen der Fahrer während der Fahrt.

Die festgestellten Vergehen haben ein rechtliches Nachspiel: Gegen sechs Autofahrer wird nun bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen Anzeige erstattet. Darüber hinaus prüft das Strassenverkehrsamt für die Betroffenen entsprechende Administrativmassnahmen, wozu beispielsweise ein Führerausweisentzug zählen könnte.

Die Kantonspolizei wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass solche gezielten Kontrollen massgeblich zur allgemeinen Verkehrssicherheit beitrügen. Unzulässiges Fahrzeugtuning, unnötiger Lärm, Ablenkung am Steuer und ein riskantes Fahrverhalten seien eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende. Es gebe zudem regelmässig Beschwerden aus der Bevölkerung.

Um die Sicherheit auf den Strassen zu erhöhen und die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, setzt die Kantonspolizei nach eigenen Angaben weiterhin auf eine Kombination aus Prävention und Repression. (hkl/sda)