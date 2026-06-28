Der 28-Jährige sprang in Windisch in die Aare und ist seither verschollen. (Archivbild)

Polizeirapport

Mann springt in die Aare bei Windisch AG und wird mitgerissen

Im Kanton Aargau hat sich am Samstagabend erneut ein Badeunfall ereignet: Ein 28-jähriger Pakistani wurde laut Polizeiangaben in Windisch nach einem Sprung in die Aare mitgerissen. Die umfangreiche Such- und Rettungsaktion blieb bis Sonntagmittag ergebnislos.

Der Mann sei gegen 19.45 Uhr vom Aaresteg Mülimatt in den Fluss gesprungen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Mehrere anwesende Kollegen hätten ihn vorgängig aufgefordert, dies zu unterlassen.

Der Pakistani tauchte nach dem Sprung kurz auf, schrie um Hilfe und tauchte anschliessend wieder unter. Seither fehlt von ihm jede Spur, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die umgehend eingeleiteten Suchmassnahmen mit diversen Polizeipatrouillen und einem Rettungshelikopter hätten mehrere Stunden gedauert. Bislang sei der Mann nicht aufgefunden worden. Die Suche werde fortgesetzt.

Bereits am Freitagabend kam es zu Badeunfällen im Kanton Aargau in der Reuss und im Rhein. Ein Mann kam im Rhein ums Leben, ein Mann wird weiterhin in der Reuss vermisst. Eine weitere Person wurde in letzter Sekunde aus dem Rhein gerettet. (sda)