Rauchsäule über Hinwil ZH – Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort



Um 13.45 Uhr gingen bei der Feuerwehr Meldungen von einem Brand in Hinwil ZH ein. Diese rückte mit einem Grossaufgebot aus und ist bis zur Stunde im Einsatz.

Brand in Hinwil ZH Video: watson

Ausgebrochen ist der Brand laut der Kantonspolizei Zürich in einer Hinwiler Firmengelände, wo unter anderem auch eine Traktorenfabrik ansässig ist. Was genau in Brand geriet, ist noch unklar. Berichte über Verletzte liegen derzeit keine vor.

Der Zugverkehr ist indes betroffen. Die SBB melden Einschränkungen aufgrund der Nähe des Brandes zu den Gleisen. Wie lange der Unterbruch dauert, ist unklar.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Wetzikon ZH - Hinwil https://t.co/DgmG8L8Bbd — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) March 3, 2021

Die hohe, schwarze Rauchsäule ist von weit her zu sehen, wie zahlreiche watson-User melden. (aeg)

