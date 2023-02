Polizeirapport

Tötungsdelikt in Rebstein SG: 49-jähriger Schweizer tot

In Rebstein im St. Galler Rheintal ist am Montagmorgen die Leiche eines 49-jährigen Mannes gefunden worden. Laut Polizei wurde der polizeibekannte Schweizer, der in der Region Rheintal wohnte, Opfer eines Tötungsdelikts.

Der Mann dürfte im Verlauf des Wochenendes umgebracht worden sein, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Die Leiche lag im Freien auf dem Vorplatz einer Gewerbeliegenschaft an der Gräflibühlstrasse in Rebstein und wurde dort um 8.40 Uhr von einem Passanten entdeckt.

Ob der Fundort auch der Tatort sei, werde ermittelt, hiess es. Zur Todesursache und zu einer möglichen Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Aufgrund der Situation am Tatort sei klar, dass der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben sei, sagte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Fundort der Leiche wurde von der Polizei abgesperrt. Die Spurensicherung sei noch im Gang, aber grösstenteils abgeschlossen, erklärte Krüsi. Zur Täterschaft gebe es noch keine Hinweise. Der getötete Schweizer wohnte im St. Galler Rheintal, aber nicht in Rebstein selbst.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt. Derzeit würden Personen in der Nachbarschaft des Fundorts der Leiche befragt, sagte der Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

(aeg)