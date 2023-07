Polizeirapport

Garagenbetrieb in Wetzikon steht in Flammen

In einem Garagenbetrieb in Wetzikon ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Kantonspolizei forderte Anwohnende auf Twitter deshalb dazu auf, dass sie Türen und Fenster geschlossen halten sollten. Wie 20 Minuten berichtete, ist das Feuer um etwa 17:40 Uhr ausgebrochen. (lst/sda)