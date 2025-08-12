54-jähriger Mountainbiker stirbt nach Sturz in Lenzerheide GR

Ein 54-jähriger Mountainbiker ist am Samstag auf einer Freeridestrecke in Lenzerheide GR schwer gestürzt und am Montag aufgrund seiner Verletzungen gestorben. Die Behörden untersuchen nun den Unfall.

Dieser ereignete sich kurz nach 9 Uhr im Gebiet Scharmoin, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag schrieb. Der 54-Jährige fuhr hinter seinem Kollegen die Primeline-Freeridestrecke hinab, als er gemäss ersten Erkenntnissen bei einem Drop stürzte.

Zwei nachfolgende Mountainbiker fanden den Schwerverletzten nach dem Drop auf dem Trail und leisteten sofort Erste Hilfe. Einsatzkräfte der Rega übernahmen anschliessend und flogen den Verunfallten nach Chur ins Kantonsspital. (sda)