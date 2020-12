Schweiz

Polizeirapport

Schüsse Bolligen BE: Frau stirbt, Täter verhaftet



In Bolligen BE hat am Freitag ein Mann auf eine Frau geschossen. Die Frau starb später an ihren schweren Verletzungen im Spital.

Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, jedoch ist die formelle Identifikation noch ausstehend, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der mutmassliche Täter konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte angehalten werden. Der 34-jährige Schweizer wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und befindet sich in Haft.

Weitere Ermittlungen zu den Umständen der Schussabgabe und zu den Ereignissen sind unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft im Gang. (sda)

