Feuer in einer Sägerei in Ruswil – Holzvergasungsanlage komplett abgebrannt

In einer Sägerei in Ruswil LU ist am Sonntag im Gebäude, wo Strom hergestellt wurde, ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude brannte zwar ab, doch konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf die eigentliche Sägerei übergriffen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Bild: Kantonspolizei Luzern

Wie die Ermittlungen der Branddetektive ergaben, lag die Ursache des Brandes in der elektrischen Steuerung der Anlage.

Bild: Kantonspolizei Luzern

Dies führte dazu, dass die Holzvergasungsanlage, mit der die Sägerei ihren Strom erzeugte, gegen 3.30 Uhr in Vollbrand geriet. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Ruswil und Wolhusen. Verletzt wurde niemand. (sda)

