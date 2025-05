Polizeirapport

Polizei verhaftet Person nach Drohung gegen Schaffhauser Schule

Die Schaffhauser Polizei hat im Zusammenhang mit dem Grosseinsatz vom Montag bei einem Schulhaus in der Stadt Schaffhausen eine Person verhaftet. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Drohung nicht ernst gemeint war und aus dem Ausland erfolgte.

Ein Polizist beim Einsatz am Montag. Bild: brk news

Die im Kanton Schaffhausen wohnhafte Person wurde bereits am Montagabend festgenommen, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Person wird verdächtigt, an der telefonischen Drohung gegen das Gräflerschulhaus in der Stadt Schaffhausen beteiligt gewesen zu sein.

Die bisherigen Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass es sich bei den beiden Anrufen zu keinem Zeitpunkt um ernsthafte Drohungen gehandelt habe. Für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft der betroffenen Schule und für die Bevölkerung habe somit keine Gefahr bestanden. Zudem musste davon ausgegangen werden, dass die Täterschaft aus dem Ausland agierte und der vorläufig Festgenommene mit ihr in Verbindung stand.

Die Schaffhauser Polizei rückte nach den telefonischen Drohungen am Montag gegen Mittag mit einem Grossaufgebot zum Schulhaus aus. Die noch anwesenden Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen wurden evakuiert und das Gebäude von Spezialkräften durchsucht. (dab/sda)