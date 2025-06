Polizeirapport

Autolenker stürzt von Alpenstrasse in Libingen SG und stirbt

Ein 65-jähriger Lenker ist mit seinem Auto auf einer Alpenstrasse in Libingen SG in der Nacht auf Donnerstag in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Die Polizei klärt die genauen Umstände des Unfalls.

Die Kantonspolizei hat dieses Unfallfoto veröffentlicht. Kantonspolizei St.Gallen

Nach bisherigen Erkenntnissen war der im Kanton Luzern wohnhafte Schweizer mutmasslich kurz nach Mitternacht mit seinem Auto auf der unbefestigten Strasse in Richtung Meiersalp gefahren, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte.

Aus dem Fahrzeug geschleudert

Aus bislang unbekannten Gründen sei er mit dem Auto gegen eine Steinwand am rechten Strassenrand geprallt. Daraufhin sei das Auto über den linken Strassenrand den steilen Abhang hinuntergestürzt. Der Autofahrer sei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Das Fahrzeug sei in einem darunter liegenden Waldstück zum Stillstand gekommen.

Dem Autofahrer nahestehende Personen entdeckten nach Angaben der Polizei die Unfallstelle, den Verunfallten und das Auto. Sie informierten am Freitagmorgen die Rega, die wiederum die Polizei verständigte.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Unfallursache und auch der genaue Unfallzeitpunkt seien derzeit unklar, hiess es.

(sda)